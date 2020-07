Morreu Coronel Chicão, locutor da Rádio Difusora Acreana, que estava na UTI de hospital em Goiânia

Coronel Chicão ou Francisco Madeira, foi um dos locutores mais conhecidos e respeitados da Rádio Difusora Acreana, ele estava a mais de 10 dias em uma UTI do Hospital Amparo, em Goiânia, seu estado de saúde foi considerado grave pelos médicos em razão de um edema pulmonar.

Logo que foi internado a família realizou uma campanha de arrecadação para ajudar no custeio do tratamento na tentativa de salvar seu Madeira. Nos últimos dias também apresentou problemas renais e a situação acabou se agravando. O Coronel Chicão, comandou vários programas no radio acreano, um deles foi o Baile da Saudade, que já tem mais de 50 anos no ar.

O programa e uma referência ada boa música dos tempos dos bailes e e ouvido por uma legião de fãs que sintoniza a Rádio difusora Acreana, a “Voz da Selvas”. A menos de 15 dias um de seus filhos, Francisco Madeira Filho, morreu de infarto dois dias atrás.

Por volta de 13hrs hora do acre os médicos informaram a família que o coronel Chicão não resistiu ao tratamento e faleceu. A família informou que o sepultamento ocorrera Goianira, uma cidade do interior de Goiás.