“Morte” circula pelas ruas de Tarauacá para alertar população sobre os perigos da covid-19

A prefeitura de Tarauacá, no interior do Acre, resolveu levar a “morte” às ruas da cidade para alertar as pessoas sobre os perigos do coronavírus nesta terça-feira (26).

O homem, que é servidor da prefeitura, circulou pelas ruas da cidade em um carro de som que divulga mensagens oficiais para sensibilizar e convencer a população da importância de ficar em casa e evitar aglomerações.

Apesar dos alertas, multas às lojas, toque de recolher, recomendações e orientações diversas muita gente continua a circular sem qualquer necessidade nas ruas da cidade.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Tarauacá tem 172 casos confirmados e duas mortes pela doença.



Fonte/Gilson Amorim NH