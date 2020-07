Motorista de aplicativo é sequestrado por criminosos, colocado dentro do porta malas bandidos trocam de tiros com a polícia

O motorista de aplicativo foi acionado pela plataforma para fazer uma corrida do bairro 15 até o terminal urbano, o que ele não esperava é que a chamada foi um estratagema dos criminosos para atrai-lo e confiscar o veículo.

O jovem de 21 anos que está na atividade há quase três anos, foi cercado pelo quarteto tão logo estacionou o carro se quer teve tempo de reagir, rendido, foi colocado dentro do porta malas e avisado que o ônix seria usado para executar rivais da facção a qual eles pertencem, aliás, isso vem ocorrendo com muita frequência em Rio Branco.

O jovem ficou em cárcere privado de 7:40 da noite até perto de meia noite, ele conta que quando os criminosos assumiram o volante o carro estava na reserva, eles pararam duas vezes para abastecer. em uma delas, tentou chamar atenção dos frentistas mas como o veículos tem película fumê eles não perceberam, sem encontrar os inimigos para executar, o quarteto decidiu assaltar um casal que estava aguardando um outro veículo de aplicativo na região da Jarbas passarinho, foi no momento em que passava uma guarnição do 3º batalhão, começou a perseguição e troca de tiros.

O bandido que conduzia o carro roubado perdeu o controle bateu no meio fio após ter os pneus furados pelos militares a vítima que foi alvejada nos pés relata os momentos de horror que passou nas mãos dos faccionados.

O motorista de aplicativo havia comprado o veículo há três meses, nem havia colocado no seguro, o ônix ficou bastante avariado/ com a esposa grávida, em contagem regressiva para ganhar o bebê, o sustento da família está ameaçado o rapaz tem consciência que apesar do risco que correu, a ação da polícia foi correta.

Reportagem/ Ronaldo guerra.