MP e polícia deflagram operação contra B13, PCC e Ifara e prendem 10 pessoas no AC

Nesta terça-feira, 23, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Militar realizam a Operação Ghidorah, que tem como objetivo desarticular núcleos das organizações criminais Bonde dos 13, PCC e Ifara.

São 20 mandados judiciais, sendo dez mandados de prisão, e dez de busca e apreensão, cumpridos nas cidades de Rio Branco, Senador Guiomard, Feijó, Tarauacá e Rodrigues Alves, além de um integrante do Mato Grosso do Sul.

Alguns dos alvos estão envolvidos em tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio na Região do Juruá.

O nome da Operação faz referência a uma figura da mitologia japonesa, representada por um dragão de três cabeças, e foi escolhido porque visa atingir o núcleo de três facções aliadas.

Efetivo empregado

A Operação Guidorah contou com o efetivo de 63 policiais que atuaram junto ao Gaeco no cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão.

Logo mais, às 10h, haverá coletiva de imprensa no Comando Geral da Polícia Militar.

Agência de Notícias do MPAC

Assessoria PMAC