O frio está chegando ao Acre e o Ministério Público do Estado do Acre em conjunto com diversas instituições está fazendo uma campanha interna de agasalhos e cobertores, para entregar no abrigo dos indígenas, população em situação de rua, imigrantes e demais público em situação de vulnerabilidade.

Você pode está entregando sua doação na sede do MPAC que fica na rua marechal Deodoro, 472, centro.

