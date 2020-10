MPAC participa de agenda nacional sobre aprimoramento de investigação no CNMP

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, participou nesta sexta-feira, 23, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília (DF), do webinário “Caminhos para o aprimoramento da investigação do Ministério Público”, promovido pela Comissão de Enfrentamento da Corrupção (CEC) do CNMP. Ao todo, 325 promotores e procuradores de Justiça de todo o país participam do evento.

Ao abrir as atividades, o presidente da CEC, conselheiro Silvio Amorim, contextualizou os participantes. “Ao longo do dia de hoje integrantes do Ministério Público irão falar sobre características da nossa atuação e debater maneiras como podemos investigar melhor, com mais eficiência. Tenho certeza de que todos teremos um dia profícuo, que gerará importantes frutos a partir desse webinário”, destacou.

Amorim contou, ainda, que o Grupo de Roteirização e Fluxograma de Atuação sobre as Tipologias de Criminalidade Organizada, Corrupção e Improbidade Administrativa, no âmbito da Comissão, está desenvolvendo uma ferramenta facilitadora da atuação do Ministério Público.

“Esse software, que será detalhado hoje, tem a intenção de ser um caminho para investigação. O MP terá mais um instrumento à disposição para melhorar a sua atuação”, explicou. A plataforma auxiliará os membros no planejamento e na gestão das investigações.

O ouvidor nacional do Ministério Público, conselheiro Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, elogiou o trabalho da comissão e a iniciativa da capacitação. “Quero parabenizar pela realização de mais esse evento que visa trabalhar a estrutura do Ministério Público brasileiro no enfrentamento da corrupção”, disse.

Por fim, o secretário-geral do CNMP, Jaime de Cássio Miranda, destacou a importância do webinário. “O Ministério Público precisa realmente disso: de ações que dão produtos. Esse tipo de atividade é um produto espetacular daquilo que a sociedade brasileira pede e exige da instituição”, afirmou.

Também compôs a mesa de abertura do webinário, o secretário-geral adjunto do CNMP, Daniel Azevedo Lôbo. As atividades do evento foram transmitidas pela plataforma Teams e incluem duas palestras pela manhã e duas à tarde, além de um painel de encerramento.

