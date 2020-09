MPAC realiza campanha de arrecadação de livros

Foto: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Núcleo Permanente de Incentivo a Autocomposição (NAPAZ), realiza de 1 a 20 de setembro, campanha para arrecadar livros que serão destinados à biblioteca da escola Frei Heitor Turrini, no bairro Cidade do Povo.

A iniciativa visa contribuir com o acervo da biblioteca daquela instituição de ensino fundamental, uma vez que a mesma só dispõe de livros didáticos, e assim incentivar o exercício da leitura e pesquisa nos alunos, além de promover mais oportunidades de acesso à cultura.

Podem ser doadas obras de literatura em geral, e também paradidáticos e gramáticas. Os livros podem ser entregues até o dia 20 de setembro, no prédio onde está localizado o NAPAZ, na Rua Benjamim Constant, 939 – Centro de Rio Branco, no horário de 08 às 13h.

Sobre o NAPAZ

O Núcleo Permanente de Incentivo a Autocomposição do MP acreano visa o desenvolvimento de ações para a intervenção e tratamento adequado de conflitos, por meio de mediações e do incentivo de métodos e técnicas de autocomposição. O NAPAZ desenvolve os Círculos de Construção da Paz na escola Frei Heitor Turrini, com o objetivo de implantar a metodologia da Justiça Restaurativa na pacificação das relações sociais e solução de conflitos na unidade escolar.

Andréia Oliveira – Agência de Notícias do MPAC