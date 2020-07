MPAC realiza sessão solene alusiva aos 57 anos de instalação.

O Ministério Público do Acre realizou sessão solene, na manhã desta terça-feira, para comemorar 57 anos de instalação e bons serviços prestados ao povo acreano.

Criado logo após a conquista da autonomia política e administrativa, o Ministério Público do Estado do Acre completou, no dia 26 deste mês, 57 anos de instalação. Foi criado pelo governador José Augusto de Araújo.

Para celebrar a data, o MPAC realizou, nesta terça-feira, sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, que é presidido pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues. Participaram da solenidade, o presidente da Assembleia Legislativa, a prefeita de Rio Branco Socorro Neri e virtualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Francisco Djalma da Silva; o corregedor nacional do MP, Rinaldo Reis, entre outras autoridades convidadas. Fruto do desenvolvimento do estado, o Ministério Público segue contribuindo com a história do Acre através da dedicação de seus 82 membros e cerca de 600 servidores espalhados em todo estado.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento