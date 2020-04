Mulher é encontrada morta com um corte profundo no pescoço

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na tarde deste sábado (25) em uma área de mata, às margens de um córrego localizado no Conjunto Aroeira, na região do bairro Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o corpo foi encontrado por moradores com marcas de perfurações no abdômen, amordaçada e um corte profundo no pescoço.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística, que analisou que a vítima ainda estava com o corpo rígido, indicando que foi morta pela manhã.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

Populares chegaram a informar a redação do ac24horas que a mulher não mora no bairro. A polícia não soube informar a motivação do crime. No local permanece a lei do silêncio, ninguém viu ou sabe o que aconteceu.

O caso já está sendo investigado pelos os Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).