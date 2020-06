Mulher leva 10 pontos no pescoço após acidente com linha de cerol em Rio Branco

Uma motociclista sofreu um corte grave na região do pescoço enquanto dirigia na Estrada da Sobral, em Rio Branco, na tarde dessa sexta-feira (12). A mulher voltava do trabalho quando foi surpreendida com uma linha de pipa com cerol – mistura de cola com vidro moído aplicada em linhas de pipas. Foram necessários 10 pontos para fechar o corte.

A vítima estava próximo ao supermercado Arasuper quando foi atingida com a linha altamente cortante. Testemunhas informaram que ela, ao sentir ardência no pescoço, parou a moto e percebeu que tinha sangue escorrendo. Tamanho foi o susto que a mulher desmaiou no local.

A mulher foi levada em um táxi até Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral. Na unidade, os profissionais de saúde constaram que a vítima precisaria de 10 pontos por conta do tamanho do corte.

A aglomeração de jovens e adultos nas ruas da capital acreana para a prática de empinar pipa tem sido vista em diversos bairros, inclusive na Estrada da Sobral. O ac24horas já denunciou que no bairro Adalberto Sena, há menos de um mês, um casal de idosos precisou mudar para outra casa após ter a rede de cerca elétrica deteriorada dezenas de vezes por conta da brincadeira com os papagaios. Os moradores ainda reclamam de perturbação por conta da aglomeração de pessoas soltando pipa.

Fonte/ac24horas