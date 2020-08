Mulheres são atacadas por homem na Avenida Copacabana em Cruzeiro do Sul

Pelo menos dois casos de ataque feito por um homem a mulheres na Avenida Copacabana foram registrados na Delegacia de Polícia. O delegado Lindomar Ventura explicou que uma das vítimas denunciou o agressor ainda no mês de julho e o outro ocorreu no dia 1º de agosto, com denúncia posterior.

Uma parente da vítima, que preferiu não se identificar, contou como ocorreu o caso.

“Ela estava caminhando na calçada com a filha dela, quando ele tentou agarrar ela e não soltava, até que conseguiu escapar dele, e quando foi na delegacia dar parte já tinha outras vítimas na mesma situação “, contou a parente da vítima.

O delegado explica que as informações que chegaram na delegacia foram de apenas dois casos registrados.

“Falaram em várias vítimas, mas só temos dois registros, um do mês passado ainda que parecia ser um caso isolado, e o outro mais recente no dia 1º, que foi registrado posteriormente. Se houve casos de outras vítimas precisamos ser informados , para chegar até essa pessoa”, destacou o delegado Lindomar Ventura.