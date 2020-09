Multas pesadas para quem praticar crimes ambientais no acre

Está a todo vapor, a segunda fase da operação Focus II envolvendo vários órgãos ligados ao meio ambiente, corpo de bombeiros e polícia militar. As equipes vão intensificar as fiscalizações durante

Os meses de agosto e setembro são conhecidos por ter mais registros de queimadas em todas as regiões do Acre. Com a pandemia do novo coronavirus, as autoridades temem um aumento nos casos da Covid-19 com o avanço da fumaça.

A ideia é evitar queimada, desmatamento exploração ilegal de madeira e outros. A fiscalização será reforçada por oito equipes com mais de 100 pessoas espalhadas pelas cinco regiões do estado: Baixo e Alto Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá. O Batalhão de Policiamento Ambiental já vem fazendo esse trabalho de fiscalização e tendo êxitos em suas operações.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento