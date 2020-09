Na abertura da semana nacional do trânsito acidentes são registrados na br 364 sentido Rio Branco Porto Velho

Em ambas as situações os motoristas saíram ilesos. De janeiro a agosto desse ano, a polícia rodoviária federal registrou cerca de 40 mil colisões nas brs do pais, com 44 mil pessoas feridas e 3 mil mortes, essa realidade também tem reflexo nas rodovias federais acreanas, na altura do quilômetro 80, próximo ao posto da Tucandeira, encontramos esta carreta que havia tombado na quarta-feira à noite após o motorista tentar desviar uma capivara com os filhotes o condutor transportava uma carga de ração por sorte saiu ileso e os prejuízos foram apenas materiais.

Foi isso que faltou ao seu aparecido soares, 66 anos, ele viajava de Rondônia com uma carga de medicamentos para Cruzeiro do Sul quando o caminhão teve uma pane na parte elétrica, totalmente no escuro, perdeu o controle e o veículo desceu no barranco segundo o motorista, a pane foi em decorrência de um serviço mal feito em Porto Velho.

Esses acidentes foram registrados na abertura da semana nacional do trânsito comemorada entre 18 e 25 de setembro, seu aparecido estava revoltado com a situação que além de atrasar a entrega da carga culminou com mais essa despesa extra, o caminhou ficou avariado parcialmente receio dele é que o dono da carga não queira mais contrata-lo.

Reportagem/ Ronaldo Guerra