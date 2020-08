“Não dependo de política para viver, dependo de Deus e do carinho do povo que conhece meu trabalho”diz Ilderlei Cordeiro após decisão do TRE

Em uma transmissão ao vivo realizada no facebook, no início da noite desta quarta-feira (12), o Prefeito Ilderlei Cordeiro mostrou tranquilidade e mansidão em suas palavras, ao se manifestar sobre a decisão do TRE-AC, que decidiu pela cassação do mandato e afastamento imediato do cargo do gestor e do vice-prefeito. A mesma decisão condenou o ex-prefeito Vagner Sales como inelegível pelos próximos 08 anos.

“Não dependo de política nem de políticos para viver, dependo de Deus e do carinho do povo que conhece meu trabalho”, disse Ilderlei.

Cordeiro afirmou que a decisão cabe recurso, e seus advogados estão preparando a defesa que será realizada na instância superior, em Brasília.

“Não acabou aqui, há esperança, pela glória de Deus vamos trabalhar para concluir o nosso mandato, quem manda na minha vida é o senhor, e quem me ajuda a trabalhar em prol do povo é o povo, são vocês que me dão força e me ajudam. Os advogados estão se preparando para fazer toda defesa, com os recursos em Brasília, e vamos confiar no senhor”, pronunciou.

O prefeito agradeceu as palavras de apoio, mensagens e ligações recebidas de amigos, e até mesmo das pessoas que torceram contra sua gestão e a favor da decisão de hoje.

“Quero agradecer todos que estavam orando e rezando por mim, muito obrigado. Os que estavam torcendo contra mim também amo vocês. Eu oro por aqueles que querem o mal para mim, que Deus possa dar saúde e mais sabedoria para essas pessoas que torcem contra mim, para eles saberem que nós servimos um Deus poderoso”, falou o prefeito.

Durante a transmissão, Cordeiro destacou que seus pensamentos e palavras foram tomadas com base na palavra da Bíblia, encontrada em Jeremias, capítulo 31: 16, que diz: “Assim diz o senhor: Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque á recompensa para tuas obras. Há esperança para teu futuro, porque os teus filhos voltarão para o seu território”.

“Não tenho dúvida que a última palavra vem do alto, e essa palavra que o senhor confirmou em nosso coração hoje é recompensa das nossas obras, por tudo que temos feito”, enfatizou o prefeito.

A decisão do TRE-AC determina que o cargo seja ocupado pelo Presidente da Câmara de Vereadores Clodoado Rodrigues.