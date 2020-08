Nenhuma morte; Confira o boletim desta quarta-feira, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 183 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta quarta-feira, 26. Assim, o número de infectados saltou de 23.936, para 24.119, nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 59.483 notificações de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 35.338 casos foram descartados. Ainda, 26 testes de RT-PCR seguem aguardando análise laboratorial pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 19.235 pessoas já receberam alta médica da doença e 108 seguem hospitalizadas.

A Sesacre, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, informa, ainda, que após cruzamento de dados na base do sistema E-SUS VE, foi identificada a duplicidade de 759 casos notificados, cujos dados já foram ratificados nesta quarta-feira, 26. O caso foi esclarecido por meio de nota pública divulgada na tarde desta quarta.

A Sesacre também informa que não houve nenhuma notificação de óbito por Covid-19, portanto, o número de mortes pela doença permanece 607 em todo o estado.

Rio Branco – AC, 26 de agosto de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre