Nicolau Júnior defende decreto das igrejas: “Estão seguindo todas as normas”

No retorno das sessões parlamentares, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), disse na sessão desta terça-feira (4) que defende a continuidade do decreto do governo do Acre que permite o funcionamento das igrejas com capacidade de apenas 20%.

“Existe um decreto governamental. As igrejas estão seguindo todas as normas exigidas”, declarou.

Nicolau disse que não há perigo nem para os fiéis e nem ao público. “Porque vão permanecer com os 20% do público em funcionamento”, acredita.

Fonte/contilnet