Nível do Rio Acre está cerca de 2 metros abaixo do ideal na Capital

O nível do Rio Acre na capital acreana amanheceu nesta quarta-feira, 27, marcando 4, 14 metros. Neste mesmo período do ano em 2019 estava com 3, 58 metros, mas, segundo o Corpo de Bombeiros do Acre, a pouca diferença não interfere em nenhuma mudança da situação, uma vez que esses centímetros atuais podem ser perdidos em poucos dias.

“Temos um decréscimo nos últimos dias de 20 a 40 centímetros diários no Acre no nível do rio. Essa média não é a média histórica esperada para o final do mês de maio. Precisávamos estar em pelo menos 6 metros atualmente, cerca de 2 metros a mais do que estamos agora”, explica o major Cláudio Falcão.

A previsão, de acordo com a Defesa Civil, é de que o manancial baixe ainda mais o nível das águas, devido à ausência de chuvas nesta época. “Vale lembrar que em Brasileia estamos abaixo de 2 metros n o Rio Acre, medindo 1, 89”, diz Falcão.

Para as autoridades locais, a situação obriga o poder público e os moradores a se preparem para, futuramente, ter abastecimento de água nas cidades. “Não só em Rio Branco, mas em todas as outas cidades a tendência agora é que as chuvas comecem a diminuir. Elas já diminuíram desde a segunda quinzena do mês de abril”.

Neste mês de maio, apesar de ter chovido, ainda não foi suficiente para manter o nível ideal do Rio Acre, garante o Corpo de Bombeiros.