Nível do Rio Juruá baixa e deixa regiões em estado de alerta

Devido a seca do Rio Juruá, as regiões de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo estão em estado de “alerta” e “alerta máximo” respectivamente. Os dados são da Unidade de Situação e Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Além do Vale do Juruá, regiões localizadas na Bacia do Rio Acre também precisam de atenção, com exceção da Aldeia dos Patos. Já o município de

Segundo o monitoramento de estiagem do satélite TerraMA, o Rio Acre permanece em alerta máximo nas regiões de Brasileia e Rio Branco e de observação em Xapuri. Este não apresentou variações no nível do rio até a tarde desta quinta-feira, 30.

O Riozinho do Rôla permanece em alerta máximo. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) não houve registro de chuvas significativas nas últimas 24 horas.