No Acre, detento morre na Upa horas após dar entrada com suspeita de coronavírus

O Acre pode ter registrado a primeira morte de um detento em decorrência da covid-19. O óbito de um homem de 51 anos, que ocorreu na noite desta sexta-feira (1), foi informado pelo presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário, Eden Alves Azevedo, por meio de nota.

“A Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário vem a público comunicar que possivelmente ocorreu o primeiro óbito de preso vítima da covid-19 no Acre. O homem que apresentou sintomas da doença foi internado por volta de meio dia, vindo a falecer no início da noite de hoje na UPA do Segundo Distrito”, diz trecho.

Um exame para atestar a doença foi feito e o resultado deve ser divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Se confirmado, o número de vítimas fatais chega a 20.