No Acre, embaixador de Israel apresenta tecnologia para Segurança Pública

O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, visitou na tarde desta quinta-feira, 10, o Centro Integrado de Comando e Controle da Segurança Pública do Acre (CICC) para conhecer projetos e investimentos do Estado no setor. O governador Gladson Cameli e o secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, recepcionaram o diplomata que veio ao estado para, também, apresentar soluções usadas em seu país para resolver problemas relacionados à violência urbana e na faixa de fronteira.

oto: Diego Gurgel/Secom

Estavam no encontro todos os representantes das forças de segurança do Acre, o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, o deputado federal Alan Rick (DEM) e integrantes da comitiva oficial do embaixador. Paulo Cézar apresentou aos visitantes os investimentos atuais do Estado em Segurança Pública e os projetos elaborados que devem ser executados já contando com a expertise israelense.

“Eles são referência em tecnologia para segurança pública e temos aqui a oportunidade de conhecer mais a fundo o que podem nos ofertar. O governador tem uma visão de futuro para o setor e determinou que busquemos as melhores condições para enfrentamento da criminalidade”, disse o secretário de Segurança Pública.

A expansão da tecnologia que oferta soluções inteligentes para problemas críticos no setor foi o diferencial para que o governador Gladson Cameli decidisse estreitar as relações comerciais com o país do Oriente Médio. O governador confirmou total interesse na transferência de estratégias de defesa e já articula uma visita de uma comitiva do Acre a Israel.

“O que nós queremos é ter acesso a toda essa tecnologia que eles têm a nos oferecer. Estou programando com o deputado Alan Rick para irmos a Israel. Aqui é o primeiro passo de muitos que vamos dar. Precisamos fortalecer a fiscalização nas fronteiras que necessitam de mais policiamento. Vamos elaborar bons projetos, angariar os recursos e colocar em prática”, garantiu Cameli.

O projeto conta apoio do deputado federal Alan Rick, que nos últimos cinco anos destinou mais de R$ 10 milhões de suas emendas individuais para aquisição de equipamentos, viaturas, coletes, fortalecimento de programas de segurança, estruturação de delegacias da Polícia Civil, equipamentos para o grupamento Giro da Polícia Militar, aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros, a reestruturação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico e a instalação e ampliação do Cerco Eletrônico – moderno sistema de videomonitoramento que já tem ajudado as polícias civil e militar a prender bandidos e solucionar crimes na capital e interior.

“Estamos tendo bons resultados. O embaixador Yossi Shelley se mostrou entusiasmado com a possibilidade de cooperação com o Estado do Acre. Precisamos conhecer de perto o sistema de videomonitoramento e inteligência em segurança. Fico feliz em estar ajudando neste processo”, destaca Alan Rick.

Israel tem interesse em comprar carne bovina

Depois realizar uma breve apresentação do sistema de segurança urbano aplicado em todas as cidades de Israel, Yossi Shelley disse que seu país tem grande interesse em expandir a importação da carne bovina brasileira, incluindo o Acre no próximo acordo comercial. Ele disse que a disposição do Acre em adquirir o projeto de gestão urbana para a faixa de fronteira, desenvolvido e usado em seu país, pode facilitar as relações comerciais.

oto: Diego Gurgel/Secom

“Nós vamos assinar um acordo de cooperação com o Acre na área de segurança, mas a carne do Acre nos interessa. Israel compra muita carne do Brasil, e aqui sabemos que a produção é grande. Então, vejo o início de uma promissora parceria”, disse o embaixador.