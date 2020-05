No Jordão, facção comemora domínio de território com queima de fogos

Moradores de Jordão, uma das cidades mais isoladas do Acre, acordaram assustados na madrugada desse sábado, 16, com uma queima de fogos que durou mais de 5 minutos. A ação seria da comemoração de uma fação criminosa Comando Vermelho pelo domínio da cidade.

O mesmo já aconteceu em outras cidades, com intuito de marcar a “tomada” territorial da cidade sobre outra facção rival. Além dos fogos, o grupo pichou vários locais público de Jordão com as iniciais da organização criminosa, como no aeroporto.

Há uma semana, outra facção havia pichado bancos de uma quadra esportiva no Bairro Novo, numa tentativa de demonstrar força. Mas os fogos do grupo inimigo nesta madrugada, ao que tudo indica, parecem sinalizar a vitória e o domínio da área.

O comandante da Polícia Militar de Jordão, tenente Fortunado, assegurou que ” ação nenhuma terá o domínio de nossa cidade e a resposta será dada de acordo com os rigores da lei”, garantiu.

As facções também se enfrentam pelo domínio de outras pequenas cidades acreanas, como Santa Rosa e Manoel Urbano. Veja o vídeo de parte da queima de fogos no Jordão nesta madrugada.