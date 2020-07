No Juruá, Gladson diz que vai pagar titulação de policiais, retroativo da civil e anuncia mudanças no Detran

Em solenidade no quartel da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul na manhã deste sábado, 18, o governador Gladson Cameli garantiu que vai pagar a titulação dos policiais acreanos e um retroativo da civil. Não citou data e disse que fará surpresa. O pagamento da titulação, segundo ele, não foi feito por problemas técnicos e não por falta de dinheiro, porque tinha cerca de R$ 6 milhões para isso.

“Qualquer hora faço uma live avisando. Eu já tinha cobrado minha equipe e não quero ninguém se promovendo em cima disso. Eu tenho muito orgulho das polícias do meu Estado, do secretário de segurança, coronel Paulo Cézar e do comandante da PM de Cruzeiro do Sul, coronel Evandro. Eu bato continência para a polícia do Acre”, afirmou o governador.