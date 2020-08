No mês do aleitamento materno maternidade vai realizar seminários

Maternidade com o apoio da secretaria estadual de saúde promove uma série de eventos nesse mês de agosto em decorrência da semana mundial do aleitamento materno, a maternidade elaborou uma vasta programação para estimular, promover e apoiar o aleitamento materno.

O mês de agosto tornou se simbólico na promoção do aleitamento materno, no brasil e no mundo em 2020, a pandemia da covid – 19 muda o formato, mas não o foco. Os eventos de celebração e conscientização vão acontecer virtualmente, respeitando o distanciamento social recomendado pelas autoridades sanitárias, no acre, a maternidade pública é referência nesse assunto.

Uma história enriquecida por fatos verídicos que brotam dos relatos de quem plantou a semente do amor, ser mãe é um gesto singular ressalta a Simone Nascimento, 25 anos, mãe do Gabriel. O ato de amor entre mãe e filho não tem explicação, é sublime, único, um vínculo que tem início no útero e termina no seio da mãe.

Mãe de primeira viagem a Jéssica matos, 24 anos, foi contemplada com gêmeos, os meninos nasceram prematuros de 7 meses, mesmo sendo noviça como mãe, a jovem sabe a importância de amamentar os filhos pelo menos até os seis meses, o leite previne contra doenças, melhora o desenvolvimento intelectual das crianças e funciona como uma espécie de vacina natural.

O coordenador do banco de leite da maternidade Hélio Sousa, ressalta que agosto é o mês dourado, período em que a SESACRE estimula, promove e apoia o aleitamento materno com mais ênfase por ser uma data especial. A SESACRE vai realizar seminários online nos dias 11, 12 e 13 de agosto. Todos os municípios vão participar por meio do tele saúde, considerando o contexto da pandemia.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.