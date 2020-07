Noite sangrenta: 5 pessoas são baleadas por criminosos no Novo Horizonte, Sobral e Belo Jardim

A noite de quinta-feira (2) foi marcada por várias tentativas de homicídios em Rio Branco. O primeiro caso foi registrado na Estrada do Irineu Serra, no Loteamento Novo Horizonte, onde o jovem Diego Miranda, 22 anos, William da Silva, 28 anos, foram feridos a tiros por criminosos.

Diego foi baleado no abdômem e foi conduzido por familiares ao Pronto Socorro. Já William foi baleado com três tiros no abdômem e braços. Ele foi encaminhado ao PS por equipe do Samu. Os dois foram internados em estado grave.

O segundo caso de tentativa de homicídio foi registrado na Rua da Hosana, no Bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral. Luiz Henrique Gomes dos Santos, 26 anos, foi atingido por dois tiros na frente da esposa e filho enquanto estava na frente da própria casa.

Ele foi socorrido pelo Samu e conduzido ao PS em estado de saúde considerado estável. Já o terceito e último atentado ocorreu na Rua 15 de Novembro, no Bairro Belo Jardim I, onde criminosos armados atiraram várias vezes contra Johnny da Costa Oliveira, 33 anos, e um homem não identificado.

Segundo informações da polícia, Johnny estava conversando com um amigo na frente da própria residência, quando dois homens em uma motocicleta chegaram no local e o passageiro, que estava armado, atirou contra as vítimas. A dupla foi socorrida pelo Samu e conduzida ao PS.

