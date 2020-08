Nova edição do Manual de Orientação para Atualização de Dívidas e Contagem de Custas é publicado

Foto: Reprodução

A Corregedoria-Geral da Justiça do Acre (Coger) publicou a 3ª edição do Manual de Orientação para Atualização de Dívidas e Contagem de Custas. O material tem objetivo de trazer esclarecimentos sobre procedimentos de cálculos para toda a Justiça acreana.

A última atualização do documento foi em 2012, com a sua 2ª edição (Provimento n.º02 de 19 de março de 2012). Nesse período de tempo, aconteceram mudanças nas normas e legislações, como no Código de Processo Civil em 2015 e ainda as alterações na Lei de Custas Processuais do Estado (Lei n°1.422, de 18 de dezembro de 2001).

O documento atualizado foi aprovado pelo Provimento n.°23/2020 da Coger, assinado pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Júnior Alberto, e está publicado na edição n.°6.661 do Diário da Justiça Eletrônico, de segunda-feira, 24.

Com a medida, espera-se minimizar as dificuldades de interpretação da legislação estadual sobre a área e disponibilizar ferramenta para auxiliar magistrados nas decisões onde é necessário inserir os cálculos. O manual também é instrumento para consulta pública de advogados e cidadãos que tiverem interesse.

Mas, como o próprio documento explica em sua apresentação, podem acontecer outras atualizações das orientações, conforme as mudanças de atos normativos e legislação. “Importante ressaltar, por fim, que as diretrizes estabelecidas nesta edição não esgotam a matéria, eis que a evolução dos normativos legais sempre estão a exigir atualizações constantes no presente manual”.

Fonte: Tj Acre