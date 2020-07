Novo portal de informações sobre Covid-19 no Acre reúne dados, documentos e orientações

Com o objetivo de ser mais transparente, reunir o máximo de informações relevantes ao panorama geral da Covid-19 no Acre e disponibilizá-las para a população de forma rápida e fácil, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), lançou nesta terça-feira, 21, o novo Portal de Informações Sobre o Combate à Covid-19.

Em um só espaço estão concentrados dados referentes ao avanço da pandemia em todo o Acre, é possível acessar o boletim diário de casos e óbitos, bem como os dados assistenciais referentes ao monitoramento de leitos hospitalares e dados epidemiológicos.

O acesso ao Pacto Acre Sem Covid é um dos principais destaques do Portal da Covid-19. Por ser uma estratégia traçada pelo governo do Acre para a retomada gradual e responsável das atividades econômicas e comerciais frente à pandemia, as classificações em Níveis de Risco precisam estar disponíveis à população de forma prática e transparente, e a criação do portal proporciona essa possibilidade.

Entre as utilidades contidas no Portal do Pacto Acre Sem Covid, há o mapa interativo do estado, em que é possível visualizar a classificação por Regionais de Saúde e também por município, além de permitir o acesso aos informes técnicos, orientações sanitárias e materiais das coletivas de imprensa.

De acordo com a classificação vigente que enquadra todo o Estado no nível de alerta (bandeira laranja), diversos setores econômicos puderam retomar suas atividades. No portal é possível encontrar tanto os decretos que estabelecem medidas para o enfrentamento da pandemia, quanto a resolução que faz a categorização dos setores e atividades comerciais autorizadas a funcionar em conformidade com os Níveis de Risco estabelecidos, e as respectivas medidas sanitárias que devem ser adotadas.

A coordenadora do Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid, a farmacêutica Karolina Sabino, reforça que o Portal de Informações sobre o Combate à Covid-19 reúne informações de interesse do Estado e municípios como forma de subsidiar os gestores na tomada de decisão. Além de fornecer dados importantes para que o cidadão comum compreenda o cenário atual da doença no Acre e seja um participante do processo de enfrentamento da pandemia. Só assim será possível conter a propagação viral e retomar as atividades de forma segura.

“A verdade é que quanto mais liberações são feitas, maior a necessidade de redobrarmos os cuidados, mantermos o distanciamento e isolamento social, e seguirmos as medidas sanitárias. Não queremos que o Acre volte ao nível de emergência, nosso objetivo é levar o estado até a bandeira verde, então precisamos de trabalho conjunto”, explica Karolina.

O Portal de Informações Sobre o Combate à Covid-19 é uma realização da equipe técnica da Sesacre.