Obra de duplicação da rua Rio de Janeiro está a todo vapor

A obra de duplicação da Rua Rio de Janeiro no bairro floresta está a todo vapor. A rua é uma das mais movimentadas da capital acreana e será entregue a comunidade em breve.

Maquinas e homens trabalhando a todo vapor, a ordem é aproveitar ao máximo o verão amazônico. A duplicação da Rua Rio de Janeiro, que ainda faz parte do pacote de obras do PAC Mobilidade, executado pela prefeitura de Rio Branco em parceria com o governo federal, está bem avançada.

Com a obra em andamento, o trânsito que já era caótico, piorou ainda mais. No horário de pico, agentes da RBTrans são deslocados, para organizar o trânsito. Depois de pronta a Rua vai ficar com 18:20 de largura, 4 pistas de 3 metros, calçadas dos lados e ciclovia.

O maior empecilho da obra ainda é a negociação com moradores, cada um tem processo diferente por causa do afastamento de muros e casas. Nessa etapa serão 450 metros de duplicação num total de 2.200 metros.

Reportagem/Demóstenes Nascimento