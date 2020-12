Obras de reforma do aeroporto de Feijó seguem aceleradas

Faltam apenas alguns detalhes. As obras de reforma do aeroporto do município de Feijó seguem em ritmo acelerado e está próxima à fase de conclusão. O serviço está sendo executado pelo governo do Acre, em parceria com a prefeitura do município, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre).

Terminal de passageiros está sendo todo reformado Foto: Jean Lopes/Secom

O principal objetivo do governador Gladson Cameli é manter a ligação aérea entre os municípios em perfeito funcionamento, garantir a segurança e seguir o padrão de exigências impostas pela Agência Nacional de Aviação (Anac).

“As obras estão bem adiantadas, faltando apenas alguns acabamentos. Este aeroporto tem posição estratégica, fica centralizado com relação aos demais municípios do estado e, se acaso, precisar fazer algum pouso de emergência, o local estará em condições para atender a demanda, desde o terminal de passageiros à pista, cercamento, acesso e iluminação noturna”, explicou Ítalo Medeiros, secretário de Estado de Infraestrutura.

Pista passou por manutenção e, ao redor, está sendo colocado cercamento, a fim de evitar a passagem de animais Foto: Jean Lopes/Secom.

A manutenção da pista de pouso e a iluminação estão sendo feitas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre). A prefeitura do município colaborou com a melhoria do acesso ao aeroporto, enquanto que a Seinfra realiza a manutenção do terminal de passageiros e cercamento para evitar a passagem de animais na pista.

Os serviços estão sendo realizados com recursos do Estado e a previsão para conclusão das obras é para as próximas semanas.

Fonte: Notícias do Acre