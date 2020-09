OCA de Rio Branco Continua Atendendo Mediante Agendamento de Horário Definido

A OCA Rio Branco continua atendendo mediante agendamento de horário definida. A direção pede que as pessoas só procurem os serviços oferecidos pela OCA mediante agendamento. Quem não fizer agendamento vai continua sem atendimento.

Depois de mais de cinco meses com as atividades suspensas, a OCA de Rio Branco, voltou com os atendimentos presenciais, com 30% da capacidade. Os atendimentos presenciais na OCA estavam suspensos desde o dia 18 março, quando a Secretaria de Saúde e o governo confirmaram três casos do novo coronavírus no Acre. A medida tinha como objetivo evitar aglomerações e a propagação da doença. Os atendimentos eram feitos de forma remota.

Durante a faixa amarela mantida no período do nível de atenção do Pacto Acre Sem Covid, o atendimento continua por meio de agendamento de horário definido. A diretora da OCA, Francisca Brito orienta e pede para que as pessoas que forem até a central em busca de atendimento não levem crianças e nem idosos e usem máscara. A orientação é que as pessoas entrem em contato por meio dos telefones da OCA antes de ir de até o local (68) 3215-2427; (68) 3215- 2445; (68) 3215-2411; (68) 3215-2475 e também do site www.gsp.ac.gov.br.

Reportagem/Demóstenes Nascimento