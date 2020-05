OCA de Rio Branco Mantém Equipes de Plantão Para Auxiliar População..

Foto: Reprodução

A Central de Serviço Público de Rio Branco (OCA) mantém equipes de plantão para auxiliar a população na realização de serviços não presenciais. A medida faz parte do planejamento da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) para continuar oferecendo atendimento mesmo durante o distanciamento social.

De acordo com o diretor interino da OCA, Anderson Cogo, a finalidade da ação é garantir que o cidadão tenha acesso aos serviços que não dependem necessariamente de sua presença física, sem descumprir as determinações do Decreto Estadual, com diretrizes para manutenção das atividades no serviço público somente de caráter estritamente essenciais. Para garantir que a população continue sendo assistida, a OCA – Rio Branco, o Instituto de Identificação e o Sistema Nacional de Emprego (Sine) firmaram parceria e continuam oferendo serviços de entrega de carteira de identidade já emitidas, orientações referentes ao Seguro-Desemprego, acesso à Carteira de Trabalho Digital, e também repassam as informações sobre os serviços oferecidos pela Central e contatos dos órgãos parceiros. As equipes estão trabalhando de forma alternada.

Mesmo diante da pandemia do novo coronavirus, a direção da OCA- Rio Branco está elaborando outros planos de ação, para ampliar o atendimento ao público.

Nesta quarta-feira 20, 15 funcionários da OCA-RIO BRANCO começaram um treinamento, para dá suporte a secretaria estadual de saúde. Mais informações ao público através do telefone 3215-2400 ou guia de serviço.

Reportagem: Demóstenes Nascimento