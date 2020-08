As Primeiras informações repassadas pelo corpo de bombeiros do Acre e que o ônibus que faz a linha santa Maria, incendiou acidentalmente. O incêndio começou na parte traseira do veículo, logo que chegou a parada final que chegou a ser atingida também pelo fogo.

Segundo o Major falcão do corpo de bombeiros ninguém se feriu, tudo indica que houve uma falha no sistema de freios que super aqueceu e incendiou o veículo.

Veja o vídeo

Relacionado