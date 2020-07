Operação Fogo Zero começou no final de semana e tem o objetivo de combater as queimadas urbanas.

Somente em Rio Branco de janeiro até junho 1.498 incêndios urbanos foram registrados. Comparando o mesmo período do ano passado, o número subiu de forma exagerada, nesse mesmo período foram registrados 802 incêndios apenas.

Mesmo com pandemia e com os hospitais e unidades de saúde lotadas com pessoas com problemas respiratórios devido o novo coronavírus, grande parte da população ainda não se conscientizou.

As multas por queimadas urbanas variam de 400 a 4 mil reais e prisões podem acontecer em casos de flagrantes, o corpo de bombeiros está com 6 guarnições nas ruas apenas para atender ocorrências de incêndios urbanos. A fiscalização está acontecendo nos dois períodos dia e noite.

