Operação Força Máxima: EMURB Recupera Rodovias Estaduais.

As Rodovias AC-40, AC-10 E AC-90 estão sendo recuperadas através de um convênio firmado entre a prefeitura de Rio Branco e o governo do Acre. A EMURB está com frentes de trabalho nas três rodovias.

Os resultados da Operação Força Máxima, realizada em parceria entre a Prefeitura de Rio Branco e o governo do Estado, já podem ser visualizados na rodovia AC-40 no trecho entre a Corrente e a rotatória do antigo Top 15, sentido Senador Guiomard.

Serviços de tapa-buracos estão em andamento para a melhoria do tráfego de carros e caminhões pesados que utilizam a via que dá acesso aos municípios do alto Acre, através da BR-317.

Funcionários da EMURB estão fazendo a manutenção dessas três rodovias estaduais que passam pela capital acreana com serviços emergenciais de tapa-buracos. Aqui na AC-40, especificamente o trabalho teve início, na semana passada e já está em fase de conclusão.

De acordo com a direção da Empresa Municipal de Urbanização – EMURB, este trecho em obras da AC-40 foi uma recomendação da prefeita Socorro Neri, que orientou prioridade naquela região, os buracos identificados dentro das faixas de rolamento são muito perigosos quando os condutores se veem obrigados a desviar dos mesmos. Todo o trabalho deve ser concluído está semana.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento