Nesta quinta-feira, dia 24/06/2020, no município de Rio Branco/AC, a Polícia Federal deflagrou a operação HADES. Foram cumpridos 5 mandados de busca e 4 mandados de prisão.

Até o presente momento foi cumprido um mandado de prisão de uma pessoa procurada por tráfico de drogas transnacional, cinco mandados de busca e apreensão, além de uma prisão em flagrante delito por posse de munição de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A operação contou com a participação de 50 Policiais Federais.















Foto: reprodução



A ação foi desencadeada na 22ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, na qual diversas atividades são fomentadas em todo o país, visando a conscientização e prevenção ao abuso de drogas, bem como repressão ao tráfico de drogas.

A Polícia Federal atua para desarticular as organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas, asfixiando-as financeiramente e descapitalizando por completo seus integrantes, de maneira a desestruturar de maneira definitiva suas atuações ilícitas.

OPERAÇÃO HADES: Hades, na mitologia grega, era conhecido como Rei dos Mortos, assim como o responsável por governar o mundo subterrâneo (submundo ou mundo inferior) e as almas após a morte. Hades também era conhecido por ser intimidativo e impiedoso. Este nome foi dado à operação em razão da natureza dos crimes investigados, haja vista o tráfico de drogas ser um delito notadamente nocivo à sociedade, pois direta ou indiretamente contribui com a grande maioria dos crimes violentos que atemorizam à população, gerando medo social.