Foto: Reprodução

Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, através da Companhia de Operações Especiais do 6° BPM, em ação integrada, efetuam a prisão de três pessoas por Tráfico Internacional de Drogas. Os indivíduos foram interceptados no Rio Juruá, próximo à Cruzeiro do Sul, pela COE do 6°BPM e com eles foram apreendidos 60,4 quilos de entorpecentes. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal para os procedimentos legais.