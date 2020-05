‘Operação Pandemia’: Mais de 100 pessoas são flagradas andado desnecessariamente em Cruzeiro do Sul

Com o intuito de conscientizar a população, evitar aglomerações e prezar pela saúde de todos, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e as forças de Segurança seguem dando continuidade à Operação Pandemia.

Nesta quinta-feira, 14, as instituições flagraram o descumprimento de isolamento de duas pessoas com covid-19; orientaram o uso de máscaras a 38 pessoas, que insistem em não utilizar e encaminharam às suas residências 112 cruzeirenses que estavam desnecessariamente fora de casa, colocando a própria saúde em risco.

Os órgãos também abordaram vendedores ambulantes, motoristas, ciclistas e inspecionaram estabelecimentos comerciais. Cruzeiro do Sul já registra 163 casos de coronavírus e 1 óbito.