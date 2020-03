Operação Presságio passa da justiça estadual para a federal

A juíza Adamarcia Machado Nascimento, titular da 1° Vara Criminal de Cruzeiro do Sul, transferiu para a justiça federal o caso da Operação Presságio, que prendeu 7 pessoas ligadas à prefeitura da cidade acusadas de desvio de recursos federais por meio da ONG CBCN.

A advogada Idelcleide Cordeiro, irmã do prefeito Ilderlei Cordeiro e ex-chefe de gabinete foi uma das presas. O pedido de transferência do processo foi feito pela defesa dos acusados, que alega que a acusação é de desvio de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), Fundeb e empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal, todos federais. A partir dessa constatação a juíza se disse incompetente para continuar com o processo.

O doutor Pedro Longo, advogado do ex-secretário de Comunicação, Paulo Sá, lembra que desde o início do caso afirma a incompetência da justiça estadual, confirmado agora pela juíza Adamarcia Machado.

Segundo ele há a possibilidade de provas colhidas até agora a partir de interceptação telefônica ou buscas, não serem aceitas pela nova instância, a justiça federal. “Pode se pedir a nulidade de provas ou até do processo inteiro. É como se tudo começasse do início”, declarou o advogado.