Operação Tamoio: PRF apreende cigarros contrabandeados e recupera motocicleta com motor roubado, no Acre

Em duas ocorrências distintas, nesta sexta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou várias caixas de cigarros estrangeiros, motor roubado de motocicleta e prendeu um homem, durante a Operação Tamoio. Por meio de fiscalizações coordenadas contra a criminalidade, ambas as ações aconteceram na rodovia federal, região metropolitana de Rio Branco (AC). A primeira ação ocorreu no Km 97, da BR-317, no município de Senador Guiomard (AC). Por volta das 8h30min, uma Equipe PRF deu ordem de parada a um automóvel de cor vermelha, entretanto o motorista desobedeceu e fugiu, saindo da rodovia federal e entrando na rodovia estadual, AC-040.

Imediatamente, a Equipe PRF realizou acompanhamento tático para tentar abordar o motorista. Após vários quilômetros percorridos, o evadido, em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e continuou a fuga a pé, adentrando à mata densa. Os policiais realizaram várias buscas no local, mas não o encontraram. Dentro do carro, foram localizados 1.250 pacotes de cigarros (25 caixas), de origem estrangeira. O veículo e a mercadoria foram apreendidos e levados para a Sede da Receita Federal, em Rio Branco.

A outra ocorrência foi no Km 60, da BR-317, por volta das 10h, quando uma Equipe da PRF avistou uma caminhonete e determinou que o condutor parasse. No compartimento de cargas do veículo havia uma motocicleta. Durante as consultas, os policiais verificaram que a placa e o chassi da moto estavam corretos; porém, pela conferência do número do motor havia uma restrição de roubo. Ao ser questionado, o motorista disse que comprou a motocicleta, há dois anos, pela internet e que havia consultado apenas a placa que estava sem pendências, à época. Diante do fato, os PRFs encaminharam o veículo adulterado e o indivíduo para a Delegacia de Polícia Civil, na capital acreana, para os devidos procedimentos legais.

OPERAÇÃO TAMOIO De origem Tupi-Guarani, a palavra Tamoio significa o avô, o antepassado. Em referência à união das tribos indígenas antigas e especializadas em várias técnicas, a PRF conta na Operação Tamoio com policiais capacitados, com diversas habilidades e conhecimentos para o combate aos atos em desacordo com a lei que transitam pelas rodovias federais.

A Operação está sendo realizada em todo o país. Seu objetivo principal é enfrentar a criminalidade, tendo as ações norteadas por meio de informações de inteligência para, dessa forma, otimizar a utilização de recursos humanos e tecnológicos, através das unidades especializadas da Instituição.