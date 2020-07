Ossada humana é encontrada em areal em Rio Branco

Foto: Chico Galo

No início da tarde desta Terça-Feira trabalhadores de um areal no bairro Sobral encontraram uma ossada humana. Os trabalhadores relataram a equipe da Polícia Militar que estavam retiram areia as margens do Rio Acre, com essa Draga que é uma máquina utilizada para retirada de areia do fundo do rio.

Draga usada para retirar areia / Foto: Chico Galo

Quando se depararam com a ossada humana entre a areia, de imediato os trabalhadores assustados ligaram para a polícia e acionaram o instituto médico legal. A ossada foi resgata e levada ao IML onde vai passar por exame de DNA para que o cadáver possa ser identificado.



Reportagem: Simone Oliveira / Chico Galo