Ovo, um poderoso alimento para a imunidade

Em período de pandemia, como este que estamos vivendo, além de todos os cuidados básicos com a higiene pessoal e evitar contato físico, para diminuir a transmissão do vírus, uma boa alimentação é fundamental, o ovo é um poderoso alimento para a imunidade e combate a depressão.

Já se sabe que uma alimentação balanceada é de extrema importância para o equilíbrio do corpo e, que, alguns nutrientes, que exercem papel essencial para as respostas imunes e regulação do organismo, não podem faltar na dieta. Reconhecido como um dos alimentos mais completos para os seres humanos, nos ovos é possível encontrar muitos desses nutrientes.

Rico em antioxidantes, vitaminas A e D, o ovo é um importante aliado na formação do sistema imunológico. Sabemos que estimular a imunidade torna-se um aliado do organismo para a defesa de invasores como vírus, bactérias ou fungos que possam causar doenças. E o ovo pode se tornar um importante alimento neste momento, pois contém proteínas, vitaminas e minerais essenciais para a saúde. Segundo a Nutricionista Helayne Vilela, o ovo é o segundo maior alimento do mundo, só perde para o leite materno, além de combater a depressão.

O ovo caipira tem coloração maior que o ovo de granja, o tempo de cozimento varia de 10 a 12 minutos, para não perder os nutrientes. Sobre o mito que o ovo aumenta o colesterol, a nutricionista Helayne Vilela tem a resposta.

Reportagem/Demóstenes Nascimento