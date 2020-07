Padre pede que governo ouça todas as igrejas sobre cultos e portas fechadas

O padre Mássimo Lombardi, da Diocese de Rio Branco e que atualmente desenvolve um trabalho de evangelização no conjunto habitacional Cidade do Povo, usou as redes sociais para mandar um recado para o governador Gladson Cameli quanto à reabertura das igrejas durante a pandemia de Covid-19.

Lombardi diz que o governador do Acre precisa ouvir as demais igrejas também, além das evangélicas.

“Governador, todos os líderes religiosos querem ser ouvidos também. O Gladson não pode ouvir só a Ameacre, pois também a Igreja Católica, a Federação Espirita, as comunidades Ayahuasqueiras, Tendas de Umbanda, Terreiros de Candomblé tem muito a dizer sobre os riscos desta pandemia”, disse Lombardi.