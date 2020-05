Pagamento de auxílio em municípios onde não existe agência bancária é discutido em Brasília

Apenas 8 dos 22 municípios do Acre, possuem agência da Caixa Econômica Federal, e em meio à pandemia do Coronavírus (Covid-19) onde a orientação é a de isolamento social para conter o avanço do vírus.

Muitos acreanos são obrigados a se deslocar de sua cidade a outra em busca de retirar auxílio emergencial, assim, causando aglomerações.

Esse é o caso dos moradores de Porto Walter (AC), que são obrigados a deixar a sua cidade em embarcações para fazer a retirada do auxílio emergencial, já que no município não existe nem uma agência postal.

Na sexta-feira, 15, o assunto foi alvo de conversa entre Ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que atendeu um apelo da deputada federal, Perpétua Almeida (PCdob).

Segundo Perpétua “o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, garantiu que será implantando uma agência móvel em Porto Walter em dias que serão combinados posteriormente, para que aquela população receba seu dinheiro”, relatou.