Pandemia do Coronavírus Muda Forma de Comemorar o Dia dos

Por causa da pandemia do coronavirus, a população mudou a forma de comemorar, o dia dos namorados. Lojas fechadas por causa de decreto governamental, praças vazias e poucas pessoas nas ruas. Em 2020, o dia dos namorados não será comemorado como antigamente.

12 de junho, dia dos namorados, essa data sempre foi comemorada de forma diferente, com casais se abraçando, beijando e declarando juras de amor. Alias, sempre foi assim. Comemoração nesse estilo aconteceu até o ano passado. Esse ano por causa da pandemia do coronavirus, tudo mudou, parece que o mundo virou de ponta cabeça. O centro comercial de Rio Branco virou quase um deserto, com poucas pessoas se arriscando a sair de casa. 2020, não será igual ao ano que passou, o mundo mudou, a população é obrigada a conviver com um inimigo invisível que está infectando milhares de pessoas e matando muita gente. Os pontos turísticos frequentados pelos casais estão desertos, hoje não pode abraçar, beijar, além de manter distância de pelo menos dois metros um do outro.

Sem perspectivas de dias melhores, os comerciantes do centro da cidade, não sabem o que fazer. Jirlan Ricardo é proprietário de uma loja de confecções, para ele, o dia dos namorados que outrora só perdia faturamento, para o dia das mães, hoje virou pesadelo.