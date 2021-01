Paola Carosella comunica saída da Band e em participação no MasterChef

Paola Carosella pediu demissão da Band e não será mais a jurada fixa do “MasterChef Brasil”, após 7 anos no reality show

Paola Carosella pediu demissão Band, onde apresenta o reality show “MasterChef Brasil” desde 2014, nesta quarta-feira (13).

De acordo com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a jurada, que é uma das queridas do público principalmente na internet, decidiu não fazer mais parte do elenco principal, ao lado de Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Ana Paula Padrão.

Paola Carosella comunicou a Band que focará em seus projetos pessoais nos próximos tempos, mas se mostrou muito grata pela oportunidade. “Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral”, declarou.

Fonte: TV Foco