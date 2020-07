Parceria Público-Privada Vai Revitalizar Parque Industrial de Rio Branco

Uma parceria envolvendo governo do estado, prefeitura de Rio Branco e a classe empresarial vai revitalizar o parque industrial de Rio Branco. A parceria foi selada entre as partes na manhã desta segunda-feira.

São 38 empresas instaladas no parque industrial localizado na BR-364, no segundo distrito de Rio Branco. Até o mês passado, os empresários reclamavam do abandono do local, por parte das autoridades estaduais e municipais. Na manhã desta segunda-feira, as partes formaram uma parceria, para revitalizar o parque industrial. De acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, tanto o parque quanto o distrito industrial precisam de melhorias.

A prefeitura de Rio Branco já está atendendo algumas demandas solicitadas pelos empresários, como por exemplo, recuperação da iluminação pública, limpeza em toda região do parque industrial e serviço de tapa buraco. A prefeita Socorro Neri disse, que a parceria vai manter o emprego de quase 3 mil trabalhadores do setor industrial.

O governador Gladson Cameli falou da importância do setor industrial, para alavancar a economia acreana, elogiou a prefeita Socorro Neri pela parceria formada.

Reportagem/Demóstenes Nascimento