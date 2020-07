Pedreiro é executado dentro de casa quando participava de confraternização familiar.

Pedreiro é executado no bairro aeroporto velho quando participava de churrasco com familiares. apesar de não ter envolvimento com o crime organizado Francisco Gilcimar Saboia de Freitas, 39 anos, foi alvejado por uma dupla que trafegava numa motocicleta CB 300 de cor amarela.

Imagens: Alex Martinis.

Depois de dias trabalhando no interior do estado como pedreiro, Francisco Gilcimar Saboia de Freitas, 39 anos, ao chegar em rio branco decidiu passar o domingo numa confraternização na casa da filha que mora na rua lúcio batista, no bairro aeroporto velho, região da baixada da sobral. o que eles não esperavam é que o encontro familiar acabaria em tragédia, por volta de uma hora da tarde dois homens chegaram em uma motocicleta, CB 300 cilindradas, amarela, a garupa invadiu a casa e efetuou três tiros na vítima que teve morte instantânea.

os disparos acertaram o tórax e o abdome do operário, o SAMU foi ao local apenas para atestar o óbito, na casa o clima era de revolta. a DHPP já tem em mãos, a fato do homem que pilotava a motocicleta, ele estava de bermuda preta e camisa azul.

Imagens: Alex Martinis.

num levantamento preliminar realizado pela polícia, Francisco Gilcimar Saboia de Freitas, não tem envolvimento com o crime organizado, na rua, apesar da revolta dos vizinhos, impera a lei do silêncio. a dinâmica do crime segue uma tendência de quase 100% das execuções, dos matadores não darem a menor chance de defesa a vítima o trabalho foi executado pelo perito Renato Oliveira.

Agentes da delegacia de homicídios e proteção a pessoa e a polícia militar até tentaram arrancar alguma informação das testemunhas, conseguiram muito pouco, mas o suficiente para desencadear uma investigação e prender os autores desse homicídio, oliveira lembra que foi difícil até fazer a perícia.

o ciclista que os bandidos atropelaram teve traumatismo craniano e o quadro de saúde dele não é dos melhores.

Reportagem: Ronaldo Guerra.