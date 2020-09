Pesquisadores testam extrato do açaí no tratamento da covid-19

Pesquisadores canadenses e brasileiros estudam se o açaí pode ajudar no tratamento de pacientes com covid-19. Segundo os responsáveis pela pesquisa, estudos anteriores apontaram que o extrato do açaí pode atuar contra inflamações.

Açaí é o fruto do açaizeiro, também chamado de juçara, o mesmo é uma das mais importantes fontes de alimentação para os habitantes da região Amazônica, terra de origem do açaí.

O açaí é um alimento rico em proteínas, gordura vegetal, vitaminas (B1, C e E), minerais e fibras. A grande quantidade de gordura presente auxilia na redução do colesterol ruim (LDL) e melhora o HDL (colesterol bom).

Val do açaí como é mais conhecido, trabalha com o beneficiamento do fruto há mais de 30 anos. Ele sempre soube dos benefícios e também já está sabendo da pesquisa que está sendo realizada fora do brasil. Para ele se tudo der certo, são expectativas, para dias melhores.

O paraense Raimundo Azevedo se criou tomando açaí seja com peixe, carne e outros. Hoje com 79 anos de idade continua comprando e tomando açaí.

