Plano Safra 2020/2021 Lançado Esta Semana Agrada a Federação Da Agricultura do Acre.

O Plano Safra 2020/2021, anunciado nesta semana pelo governo federal, não agradou a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG). Mas agradou a Federação da Agricultura no Acre.

A Safra 2020/2021 contará com um montante de R$ 236,30 bilhões. Desse total, R$ 33 bilhões serão disponibilizados por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), sendo R$ 19,4 bilhões para custeio e R$ 13,6 bilhões para investimento. Um volume 5,7% maior que na safra anterior.

Apesar do aumento de recursos, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG) havia reivindicado R$ 40 bilhões para o Pronaf Crédito. Apenas o valor para custeio atendeu à demanda.

As taxas de juros do Pronaf ficarão entre 2,75% para o Mais Alimento e 4% ao ano para as demais linhas de crédito, bem acima ao solicitado pela CONTAG que era de 0% a 2%. Enquanto os juros para os grandes produtores diminuíram de 8% para 6% ao ano, para os familiares passou de 3% para 2,75%, ou seja, redução de apenas 0,25%.

Assuero Veronez

Os financiamentos podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Assuero Veronez, disse que o Acre é um estado promissor na agricultura, mas para isso acontecer será preciso por parte do governo, um projeto para fortalecer o agronegócio.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento