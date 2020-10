Pleno Administrativo elege nova Administração do TJAC para o biênio 2021-2023

Foto: Reprodução

A Corte de Justiça Acreana escolheu, nesta quarta-feira (14), durante sessão do Pleno Administrativo, os novos membros que integrarão a Administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) no biênio 2021-2023. O posse deve ocorrer em fevereiro. A desembargadora Waldirene Cordeiro foi eleita presidente; o desembargador Roberto Barros, vice-presidente, e o desembargador Élcio Mendes, corregedor-geral da Justiça.

Na ocasião, foram eleitos ainda os novos presidentes das Câmaras Cíveis e Criminal, coordenador dos Juizados Especiais e o diretor da Escola do Poder Judiciário (ESJUD), além da escolha do membro titular na classe de desembargador para compor o próximo biênio no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). Todas as escolhas foram à unanimidade.

Pronunciamentos

O presidente atual do TJAC, desembargador Francisco Djalma, escolhido membro titular na classe de desembargador para o TRE-AC, ao anunciar o resultado da nova Presidência do Poder Judiciário Acreano, parabenizou os eleitos desejando felicidade e êxito em suas novas funções destacando que, com esforço e contribuição, a Administração será bem superior a atual. Ao ser escolhido para presidir o órgão eleitoral, ele disse que fará o melhor possível.

A desembargadora eleita para presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, agradeceu aos pares pelos votos. “É uma honra poder dirigir esse Tribunal de Justiça Acreano tão aguerrido e respeitado. Darei o melhor na condução dos interesses do TJ do Acre e manterei a harmonia e respeito com os outros poderes”, disse a desembargadora ao pedir apoio de todos para, juntos, enfrentarem os obstáculos que estão à frente. Ela também agradeceu aos servidores.

Na sequência, o desembargador eleito para vice-presidente, Roberto Barros parabenizou a todos os eleitos e agradeceu a confiança depositada. “Me comprometo em me dedicar e peço apoio dos colegas que já ocuparam os cargos que estarei”, ressaltou.

Eleito para a função de corregedor-geral da Justiça, o desembargador Élcio Mendes parabenizou a atual Administração pelos serviços executados e o que ainda será desenvolvido até o final da gestão. “A forma do voto do relator, desembargador Francisco Djalma, foi excelente. Foi muita dedicação. Consultou a todos os desembargadores para um julgamento tão tranquilo. Sempre optou pelo diálogo”, disse.

Ele acrescentou também não ter dúvida que a nova presidente do TJ do Acre desenvolverá uma gestão de humanização. “Grato por integrar a nova Administração. Trabalharemos juntos pelo sucesso do TJ do Acre”, concluiu.

Ao final da eleição, os demais desembargadores agradeceram a gestão atual, prestaram os parabéns aos eleitos para nova Administração e aos membros que ocuparão as presidências das câmaras, direção da Esjud, Coordenadoria dos Juizados Especiais e membro titular na classe de desembargador para TRE-AC.

Veja a composição para o biênio 2021-2023 e a biografia dos membros da próxima Administração

Presidência

Desembargador Waldirene Cordeiro – presidente

Desembargador Roberto Barros – vice-presidente

Desembargador Élcio Mendes – corregedor-geral da Justiça

1ª Câmara Cível

Desembargador Laudivon Nogueira– presidente

Desembargadora Eva Evangelista

Desembargador Luís Camolez

2ª Câmara Cível

Desembargador Francisco Djalma – presidente

Desembargadora Regina Ferrari

Desembargador Júnior Alberto

Composição da Câmara Criminal

Desembargador Pedro Ranzi– presidente

Desembargador Samoel Evangelista

Desembargadora Denise Bonfim

Diretora da ESJUD

Desembargadora Regina Ferrari

Coordenadora dos Juizados Especiais

Desembargadora Denise Bonfim

Membro titular na classe de desembargador para TRE-AC

Desembargador Francisco Djalma

Fonte: TJ Acre