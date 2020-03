PM acaba com festa de facção com 75 pessoas em meio à pandemia na capital

Homens da Polícia Militar do Acre (PM/AC) foram acionados via denúncia anônima com mais de 70 pessoas ligadas a uma facção criminosa estavam reunidas em uma festa no bairro Wilson Ribeiro, região do Calafate, em Rio Branco.

Os policiais foram até o local indicado e detiveram todas as pessoas que estavam na festa. A maioria dos participantes era menores de idade.

Além de serem suspeitos, os participantes da festa descumpriram o decreto governamental que proíbe aglomerações de pessoas durante a pandemia do coronavírus.

Segundo informações da polícia, na festa havia muitas bebidas e drogas. Os participantes foram levados à delegacia. Ao todo, foram detidos 30 mulheres e 45 homens.